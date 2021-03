Close

Alejandra Guzmán tiene COVID-19 Tras hacer la promoción de su nuevo sencillo, Alejandra Guzmán fue contagiada de coronavirus. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Alejandra Guzmán comenzó con síntomas parecidos a la gripe y prefirió hacerse la prueba. Ahora, se confirma que tiene COVID-19. "Hay que mantenerla encerrada. Está oxigenando muy bien; tiene los primeros síntomas: dolor de cabeza, sensación de gripe y los síntomas normales", reveló Enrique Guzmán, padre de la cantante al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). De acuerdo con el intérprete de "Payasito", el contagio pudo darse durante las visitas a los diferentes programas de televisión, donde ha estado realizando la promoción de más reciente canción. Incluso, estuvo en una emisión con Mimi, integrante de Flans, quien dio positivo también hace unos días. "El problema de Ale [Alejandra Guzmán] es que estaba en la promoción de su nuevo sencillo nuevo 'Lado oscuro' y estuvo en contacto con mucha gente de Azteca [TV Azteca]. Hay que prevenirse todos", agregó. "Lo único que le recomendé fue que se oxigenara, que checara con un oxímetro sus pulmones que es lo más peligroso". El cantante confesó que "estoy contento" de que su hija "reacciona inmediatamente y mis consejos le sirven"; ya que le ha pedido tener "todo perfectamente limpio, comer sola"; entre otras cosas. Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Alejandra debe estar en su casa encerrada como debe ser, aquí en su casa de San Ángel [Ciudad de México]", advirtió. "Le recomendé una medicina, es una medicina que había tomado [Donald] Trump; pero no sé si haya aquí en México". De momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, llevará a cabo el proceso de resguardo obligado para una persona contagiada con coronavirus.

Alejandra Guzmán tiene COVID-19

