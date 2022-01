Alejandra Guzmán sufre duro revés personal: "Descansa en paz" Tras confirmar que acaba de dar positivo a coronavirus, la rockera compartió en sus redes la triste pérdida personal que acaba de sufrir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año 2022 ha arrancado con retos para Alejandra Guzmán. Su equipo confirmaba este martes a través de un comunicado que la cantante había vuelto a contagiarse de coronavirus a pesar de contar con sus vacunas. "Alejandra está de buen ánimo, sus síntomas son leves, pero esto es obviamente, bastante. La próxima semana Alejandra estará aislada. Nos ha pedido que aclaremos que un doctor bien guapo la está cuidando", lee el comunicado. La artista de 53 años ha pasado mucho tiempo con su madre, Silvia Pinal, también contagiada con este virus. "Como todos saben, su mamá también está recuperándose de COVID-19 y Alejandra ha estado cuidándola lo más posible", añadieron. alejandra guzman nueva cancion quiero mas de ti y desnudo en serie el juego de las llaves 2 Credit: People en Español Madre e hija se encuentran estables a nivel de salud. Pero una nueva tristeza ha invadido el corazón de Ale: la pérdida de alguien muy especial. A través de sus redes, la intérprete de "Quiero más de ti" anunció este duro golpe personal que se produjo de forma inesperada. "Descansan en paz César Ceja, buen viaje rockero", escribió junto a esta imagen. Se trata de uno de los productores y guitarristas más talentosos con los que Alejandra y otros muchos artistas han tenido el placer de trabajar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio de su partida ha generado una gran consternación pues, entre otras cosas, fue uno de los precursores de la carrera de Mon Laferte. "Fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en Mexico, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos... Te amo Chinito, Descansa en Paz", se despidió la cantautora chilena. Una gran pérdida para el mundo de la música.

