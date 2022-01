¿Alejandra Guzmán se reconciliará con Frida Sofía este 2022? Los conflictos han separado a Alejandra Guzmán y a su hija Frida Sofía; ahora, la cantante habla de la posible reconciliación entre ellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En abril de 2021, se desató una guerra al interior de la familia Guzmán-Pinal, luego de que Frida Sofía revelara que, cuando era una niña, había sido tocada de manera inapropiada en sus partes íntimas por su abuelo Enrique Guzmán; quien recibió el apoyo total de su hija Alejandra. Eso ocasionó la ruptura definitiva de la rockera con su hija. A partir de entonces, surgieron una serie de especulaciones y se entablaron procesos legales de ambas partes. Ahora, la intérprete de "Flor de papel" revela si podrían quedar atrás las diferencias y reconciliarse con su primogénita en este nuevo año. "Tampoco puedo hablar mucho [de ese tema] por los abogados", reveló Guzmán a los medios de comunicación. Desgraciadamente, sí [el proceso legal continúa]". La bailarina también quiere dejar atrás la polémica ocasionada por la estafa de la que fue víctima por parte de Larry Ramos, expareja sentimental de Ninel Conde, quien está prófugo de la justicia tras haberse quitado el grillete electrónico. "Cada quien se está yendo por el lado que quiere, pero me hubiera encantando estar en la escena en que se corta el grillete. Pero bueno, todo se paga en esta vida", concluyó. Alejandra Guzman y Frida Sofia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Gamma Group/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De lo que Alejandra Guzmán sí quiso hablar fue sobre el show titulado Perrísimas que llevará a cabo en colaboración con Paulina Rubio y explicó cómo se logró el acuerdo. "Se dio porque ahora así funcionan las giras, sobre todo después de la pandemia", mencionó. "Creo que es interesante y me encantan los retos", advirtió. "Por lo pronto hay 20 fechas en Estados Unidos en abril y mayo".

