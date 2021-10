Alejandra Guzmán se defiende de ser involucrada en los Pandora Papers ¿Qué dijo Alejandra Guzmán de que su nombre esté relacionado en un asunto tan delicado? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se dio a conocer una exhaustiva investigación de diversos medios de comunicación conocida como Pandora Papers (Los papeles de Pandora); en la cual, fueron filtrados diversos documentos que señalan a políticos, empresarios, celebridades y miembros de otros ámbitos, de haber utilizado paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos correspondientes, crear empresas fantasmas o bien, adquiriendo bienes y servicios. La lista de famosos incluye nombres como Shakira, Julio Iglesias y Chayanne. También, Alejandra Guzmán fue señalada entre los involucrados por lo que habló al respecto. "Siempre he sido [una mujer de trabajo], sino ¿quién me va a mantener?", advirtió al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Mientras hablen es porque ando en el camino. ¿Eso dicen?", agregó. "Siempre ha sido mi bandera mi honestidad y mi sonrisa. "A veces me paso de honesta y por eso luego no les gusta; pero bueno, cada quien". Alejandra Guzman Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este conflicto se suma al que aún mantiene con su hija Frida Sofía, quien incluyó en la demanda que interpuso contra su abuelo Enrique Guzmán por haberla tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas. Si bien, el cantante hace unos días aseguró que su hija lo apoyaba en las acciones legales contra su nieta, la intérprete de "Flor de papel" desmintió esas aseveraciones y se desmarcó del asunto. Asegura que está dedicada por completo a su carrera musical. De hecho, Alejandra Guzmán debuta en nueva faceta al unirse a un famoso diseñador de joyas mexicano para lanzar una colección de 70 piezas inspiradas en sus canciones.

