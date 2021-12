Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre la salud de Silvia Pinal: "Hay que esperar" Después de que se diera a conocer la noticia del ingreso hospitalario de su madre por contagiarse de coronavirus, la cantante y su hermano Luis Enrique dieron el último parte médico. También pidieron oraciones para su "viejita". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia saltaba a los medios con especial preocupación. Silvia Pinal era ingresada de urgencia por contagio de coronavirus a sus 90 años. Su avanzada edad y el historial del virus en el mundo hizo saltar todas las alarmas. Por eso, y casi de inmediato, su hija, Alejandra Guzmán, reapareció en los medios para dar el parte de salud de su madre y todos los detalles relacionados con su ingreso. Durante su participación en el programa de Adela Micha aseguró que su madre "es muy fuerte" pero que tienen "que esperar". Entre otras cosas le darán un tratamiento para hacer frente a la COVID-19 y habrá que estudiar "si se le pone un marcapasos". El más reciente parte médico indica que, por el momento, su cuadro de coronavirus es "leve", pero igualmente los doctores están pendientes de ella al tratarse de una paciente de riesgo por su avanzada edad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Y cómo se contagió? Se preguntan muchos. Parece que fue producto de un encuentro que la actriz tuvo el pasado fin de semana. "Ella salió a una reunión en Cuernavaca, ella es muy social", apuntó la reina del rock. Por el momento, la situación parece estar bajo control. Lo peor para la familia es que al tratarse de este virus, no pueden visitarla. "No la podemos ver, eso es lo que me molesta... No podemos entrar", expresó Ale triste. Silvia Pinal y Alejandra Guzman Credit: mezcalent.com Lo que sí pudo es hablar con ella aunque fuera un ratito y darle algo de compañía con su voz. Al término de la entrevista con Alejandra, su hermano Luis Enrique también intervino para hablar de su mamá y pedir algo muy importante a todos. "Estamos con una velita para mi viejecita. Confiamos en que va a salir adelante pero nunca está de más ponerle una oración al jefe y esperar que salga de esto rápido y fácil", concluyó. Todo el cariño y los ánimos para la señora Pinal y su familia.

