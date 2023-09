Alejandra Guzmán revela supuesto medicamento que Luis Miguel usa para cantar

De hecho, la intérprete de "Flor de papel" reiteró el aprecio que siente por Luis Miguel y solo tiene buenos deseos para él. "Lo admiro y lo quiero mucho. Y él también a mí siempre me ha tratado bien", mencionó. "Una vez, me acuerdo que me dijo 'tu mamá y tú son las que me gustan de la familia', y me dio mucho gusto de que me lo dijera".

En otros temas, Alejandra Guzmán aseguró que no quiere tener más romances con nadie y no está dispuesta a sufrir por amor; solo quiere seguir con su carrera profesional y su vida. "No me interesa [tener más parejas sentimentales]. A veces digo 'bueno, si llega alguien, que sea para bien', pero no me hace falta", confesó. "El último [novio] me salió peor que todos los demás. Uno que olvídense, un patán. Estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo, de abandono, que es cuando siempre recaigo [en las adicciones], cuando alguien me abandona".