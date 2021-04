Alejandra Guzmán responde a las "extrañas" acusaciones de Frida Sofía y amenaza con demandar La cantante mexicana reveló que la familia podría tomará acción legal en relación a la explosiva denuncia en contra de su padre Enrique Guzmán, al mismo tiempo que reiteró que su hija ayuda. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La roquera mexicana Alejandra Guzmán ha tomado una decisión tras las sorprendentes declaraciones de su hija Frida Sofía de que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado inapropiadamente cuando era niña. A través de un comunicado, la cantante dio a conocer que no opinará sobre el delicado asunto que afecta a su familia y apuntó a que las acusaciones obedecerían a la "salud mental" de Frida Sofía. "Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas", dice el comunicado divulgado por representantes de la cantante. "Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere, y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios", agrega el texto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al escrito, las declaraciones hechas por el hermano de la cantante Luis Enrique Guzmán y su padre Enrique en el programa mexicano Ventaneando (TV Aztecta) serán las únicas de la familia sobre este asunto. "No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que 'periodistas preocupados' se aprovechan de la lamentable situación de Frida", apunta el comunicado. Además, Guzmán advirtió de que emprenderá acción legal contra quienes hagan "divulgaciones infundadas y difamatorias". Enrique Guzman, Frida Sofia, Alejandra Guzman Image zoom Credit: Mezcalent.com (2); Alexander Tamargo/Getty Images En su aparición en Ventaneando, Enrique Guzmán desmentió categóricamente las acusaciones de su nieta. "No he podido tocar nunca a esa niña. Lo juro por mis hijos, los que tengo y los que tendré…que nunca le he puesto una mano encima", dijo el legendario actor y cantante entre lágrimas. El intérprete dijo sentirse lastimado por las delicadas declaraciones de su nieta, a quien aparentemente apoyó cuando empezaron los problemas con su madre. "¿Qué le pasa?, ¿cómo puede hablar así de mí, cuando dos años antes decía que yo era la maravilla máxima y me invitaba a Miami para pasarla con ella, y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años? Y no sé dónde se le puede meter la mano a alguien [a esa edad]", expresó. Esta semana, la modelo mexicana de 29 años acusó en redes sociales a su abuelo de haberla sometido a abusos sexuales y lo calificó de "degenerado" y una persona de "pobre corazón". Frida Sofía lleva años distanciada de su familia maternal. Entre otras cosas, ha acusado a su famosa madre de maltrato sicológico y emocional. A finales de marzo, madre e hija aparecieron en el programa matutino Despierta América (Univisión), en el que parecían haber hecho las paces. Poco después, representantes de Alejandra acusaron al show de manipulación. "Los productores de Despierta América, junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de COVID en su casa en México", decía el comunicado. Por su parte, la oficina de Frida negó contundentemente esa versión.

