Alejandra Guzmán responde a los ataques de Frida Sofía en este video

Hasta el momento se ha mantenido en silencio y al margen de todos los comentarios que su hija Frida Sofía le ha dedicado. Ha preferido seguir trabajando y llenando los teatros y lugares de su gira musical.

Pero inevitablemente en algún momento tendría que dar su punto de vista ante la dolorosa situación que se está viviendo su familia. Este video publicado en redes muestra a una Alejandra triste pero a la vez en paz que manda un mensaje claro y directo.

“No me engancho con gente que no debo, con comentarios que no tienen un fundamento. Realmente ahí es donde creo que está la diferencia entre ser feliz o no serlo”, dice Ale mientras viaja en un coche a su próximo destino.

A juzgar por sus palabras, no quiere guerras ni batallas mediáticas. Lo único que desea para ella y los demás es estar en paz. “Se lo digo a la gente que le importa poco lo que digan y le importa la salud mental y la paz interna”, añadió.

Del árbol una hoja se cayó

En mi boca la manzana se pudrió

Tendrías que aprender a pedir perdón

Esta vez la cadena se rompió. #MiEnfermedad pic.twitter.com/KXkLSBVOjs — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) May 29, 2019

Y a pesar de las fuertes declaraciones de su hija sobre su equipo de trabajo, ella sale en su defensa de esta manera. “Creo que me he rodeado de gente que me dice la verdad y no me dice siempre que todo está bien, porque no siempre todo está bien”.

Unas declaraciones en medio de una gira llena de éxitos y conciertos vendidos que desafortunadamente no puede disfrutar como quisiera por todo lo que está pasando con Frida Sofía. Esperamos que las aguas se calmen y madre e hija se reconcilien.