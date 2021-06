Alejandra Guzmán sigue respaldando a Enrique Guzmán: "El mejor papá del mundo" La rockera mexicana aprovechó el Día del Padre para demostrar su apoyo a su progenitor tras los graves señalamientos de su hija Frida Sofía en su contra. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Guzmán nuevamente mostró su respaldo incondicional hacia su padre Enrique Guzmán días después de que su hija Frida Sofía iniciara un proceso legal en contra de ambos -en el cual la joven acusa a su madre de violencia familiar y corrupción de menores, y a su abuelo de abuso sexual. La artista de 53 años utilizó sus redes sociales para felicitar al cantante y actor mexicano con motivo del Día del Padre. En las mismas, le expresó lo mucho que aprecia su presencia en su vida. "El mejor papá del mundo", le dijo la intérprete de éxitos como "Mi peor error" y "Yo te esperaba" a su padre en su cuenta de Instagram, donde también colgó una fotografía de ambos sonriendo y abrazándose. "Te amo", fue la respuesta del actor y cantante en las redes, donde él compartió la misma fotografía y otras más junto a su hija a través de su cuenta de Instagram. Además de este detalle, la reina del rock mexicana acudió a casa de su progenitor para llevarle un pastel, reportó el programa de televisión Hoy día (Telemundo). Ahí, Guzmán aclaró ante las cámaras que no atraviesan por ninguna adversidad. Aunque Frida Sofía no se ha pronunciado sobre los mensajes de su madre y abuelo este fin de semana pasado, sí le envió un mensaje a su padre Pablo Moctezuma y a su madrasta Beatriz Pasquel, a quien agradeció su cariño y apoyo durante los difíciles momentos que asegura ha enfrentado en su vida personal y familiar. "¡Feliz Día del Padre papi lindo! Gracias por darme la mano cuando más lo necesitaba. Gracias por tener los pies en la tierra. Gracias por cuidar y amar incondicionalmente a todos tus hijos. Gracias por siempre dar lo mejor de ti. Gracias por amarme tal y como soy. Gracias por traer a mi vida a @beatrizpasquel Gracias por ser mi familia. Te amo", se lee en la publicación. Ante esta declaración de cariño, Moctezuma no tardó en responder el mensaje que su hija. "Mi amor, me hubiera encantado siempre tenerte a mi lado todos los días de tu vida. Me enorgulleces mucho: tu fuerza, tu valor, valentía y talento son ejemplos para todos. Te amo Chatorrina divina", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje de la modelo y empresaria de 29 años provocó una ola de comentarios y críticas; algunos de sus seguidores incluso cuestionaron la buena relación entre ella y su padre. "Él también tiene la culpa de tu trauma", le escribió una seguidora. Mensaje a Frida Sofía Credit: Instagram / Frida Sofía Mensaje a Frida Sofía Credit: Instagram / Frida Sofía Su respuesta: "Me pregunto que pasan en tus dos neuronas como para sentirte en derecho de venir a decirme quien estuvo, quien no, y lo delicado de mis traumas. #Nosabesnada ya que tanto estás al pendiente mejor ahórrate tus pendej.... y espérate el juicio".

