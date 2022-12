Alejandra Guzmán reaparece con poderoso mensaje tras operación de urgencia La cantante compartió una imagen después de la pesadilla vivida y un escrito con importante reflexión personal sobre su "gran cicatriz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes Alejandra Guzmán tuvo que ser ingresada de urgencia debido a la nueva infección resultado de los biopolímeros, que le han llevado a quirófano la friolera de 40 veces hasta la fecha presente. Según la periodista Ana María Alvarado del programa de televisión mexicano Sale el sol (Imagen TV), la intérprete de 54 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de Ciudad de México por un nuevo dolor y molestias en las piernas. Horas después, ha sido la propia artista quien ha reaparecido en sus redes con una imagen y un mensaje muy poderoso donde daba explicaciones. Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán reaparece tras operación de urgencia | Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) En ellas no duda en hablar de su nueva cicatriz y del aprendizaje que, una vez más, le deja esta situación con la que lleva lidiando años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡GRACIAS a la vida... por una exitosa gran cicatriz! Soy guerrera, afortunada y bendecida", escribió. A lo que añadió en otra foto posterior. "¡Libre de polímeros!". Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán reaparece tras su operación | Credit: IG/Alejandra Guzmán Como suele ser habitual en ella, Alejandra se mostró feliz de poder dar este buena noticia a sus más de tres millones y medio de seguidores en Instagram. Alejandra lució serena, tranquila y optimista en esta fotografía de ella misma frente a un nuevo atardecer con la que deja claro que la vida es bella y merece siempre la pena, a pesar de sus pesares. ¡Pronta recuperación!

