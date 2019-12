Alejandra Guzmán cierra el año “en su centro”. La cantante se prepara para la segunda temporada de La Voz USA (Telemundo) y pide a Santa Claus que le traiga un galán con las mismas cualidades de Luis Fonsi, Wisin y Carlos Vives, sus compañeros jueces.

Haciendo balance del año que termina, ¿qué has aprendido de ti misma?

“Lo último que he aprendido de mí es que tengo que estar en mi centro para poder lidiar con los problemas que tenga en mi vida, porque soy muy sensible, entonces, me gusta que ‘lo que no me mata me hace más fuerte’ y que estoy bien, que estoy en mi centro y que todo lo estoy convirtiendo en una canción”, dijo la artista mexicana en entrevista con MezcalTV.

“El ser músico, el ser cantante, me ha ayudado a hacer una catarsis para poder estar bien, porque no me sentía bien al principio del año y ahora lo cierro como yo quiero, entonces es una bendición ‘poder sacar mierd* y hacerlo una perla’, como las conchitas del mar”, agregó.

¿Qué le pides a Santa?

“Yo le pido un galán inteligente, que me haga feliz y que [yo] sea su prioridad”.

“Físicamente, parecido a nosotros”, dijo Wisin durante la entrevista.

“Sí mira, con esta barba [refiriéndose a Wisin], con esta inteligencia [refiriéndose a Vives], y con este pudor [refiriéndose a Luis Fonsi]”.