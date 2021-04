Alejandra Guzmán pospone concierto virtual ¿qué sucedió? ¿Acaso los problemas por los que atraviesa Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía ocasionaron que la cantante cancelara su primer concierto virtual? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo 15 de mayo, Alejandra Guzmán había anunciado su primer concierto streaming; el cual se llevaría a cabo desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ahora, la rockera dio a conocer que esta presentación será pospuesta para el 3 de julio ¿qué sucedió? Ella detalló la situación. "Me acaban de operar, como saben, y me estoy recuperando", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Quiero hacer el mejor show y voy a posponer el Auditorio Nacional, el online, porque hay nuevas coreografías, nuevos arreglos y tengo que estar entera para ustedes", agregó. "Espero que me comprendan". Además para motivar a sus seguidores, la intérprete de "Lado oscuro" prometió un descuento y "va a haber regalitos" para quienes ya compraron boletos, así como, para los nuevos asistentes que adquieran sus entradas antes de mayo. Alejandra Guzmán SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De acuerdo con María Elena Sandoval, doctora que realiza el tratamiento de los polímeros que tiene Alejandra Guzmán, explicó que el tipo de cirugía que le realizó a la cantante. "Ya perdí la cuenta, pero creo que va por la [operación número] 32", dijo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Estaba todo como un plastrón, es decir, como una aglomeración de tejido duro colocado encima, exactamente, de lo que es la cadera, el huesito de la cadera. Por encima de esa zona donde está la cabeza del fémur, la prótesis de titanio", agregó. "Era, más o menos, de siete, ocho centímetros por seis; todo eso era el cúmulo del polímero aglomerado". La especialista en cirugía plástica y reconstructiva explicó que, cada determinado tiempo, los polímeros van arrojando una especie de "gotitas de un material oleoso, es decir aceite", que se convierte en un seroma que debe drenar periódicamente. "Polímeros existen en muchas partes de su cuerpo: en la espalda, cintura, caderas, muslos, glúteos. Desafortunadamente, podría ser en cualquier parte. Se ha quitado demasiado tejido; es una situación muy delicada, muy difícil", concluyó.

