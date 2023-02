Alejandra Guzmán habla de posible reconciliación con Frida Sofía Tras casi dos años de separación definitiva, Alejandra Guzmán no duda en poder volver a estar con su única hija Frida Sofía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán parece no tener fin. De hecho, tras la denuncia que interpuso en México la influencer en contra de su madre y su abuelo Enrique Guzmán, a quien señaló, en abril de 2021, de haberla tocado de manera inadecuada cuando era una niña, ocasionó la ruptura definitiva entre la cantante y su única hija. Sin embargo, la intérprete de "Flor de papel" no pierde la esperanza de que algún día pueda haber una reconciliación. "Ojalá, Dios escuche, porque [quisiera una reconciliación]", mencionó Alejandra a los medios de comunicación. Aunque no quiso ahondar más en el tema. La famosa aseguró que está en una etapa de su vida en la que solo -busca mantener su tranquilidad y compartir el mayor tiempo posible con sus seres queridos. "No me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quien me llevo bien y con quien no", advirtió. "Entonces, como vibro ahorita en bonito trato de mantenerlo para mí y no meterme ni engancharme con cosas que no debo porque son ajenas a mí", enfatizó. "Hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana ¡qué me importa!". Alejandra Guzmán y Frida Sofía Alejandra Guzmán y Frida Sofía | Credit: Victor Chavez/Getty Images, Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Alejandra Guzmán dejó claro que evita hacer caso de todos los rumores negativos a su alrededor. "Afecta mucho, porque sí es mi familia. Entonces, trato de no ver, no oír y callar, porque al final tengo una familia muy diferente y la amo", comentó. "Amo a mi papá [Enrique Guzmán], a mi mamá [Silvia Pinal], a mi hermano [Luis Enrique] también, siempre hemos estado juntos, toda la vida. Sé quién es quien. También hay gente que le importa otras cosas, lo material, la fama, los likes; cosas que a mí me valen. Mientras tenga mi música, mi familia y mi paz interna que digan misa".

