Alejandra Guzmán nuevamente tiene problemas de salud La situación médica de Alejandra Guzmán parece estar complicada. La famosa ya se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Guzmán Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Desde hace varios años, tras realizarse un procedimiento estético, Alejandra Guzmán ha atravesado por diversos problemas de salud que, incluso, han puesto en riesgo su vida. Así, la rockera, quien está distanciada de su hija Frida Sofía, ha entrado y salido del hospital en muchas ocasiones. Parece que ahora la famosa tiene un nuevo malestar, según dieron a conocer los responsables de un evento musical donde participaría. "Por motivos a ajenos a nosotros, hay un cambio de cartelera en el concierto del 175 Aniversario de Nuevo Laredo", explicaron en un comunicado las autoridades de Nuevo Laredo. "Por cuestiones de salud, Alejandra Guzmán no se presentará en el concierto y en breve ella dará a conocer su estado de salud a través de sus redes sociales. En su lugar estamos contentos de recibir a Fey y a Aleks Syntek, quienes se integran junto a Los Kumbia Kings a la gran fiesta de todos". Dichos organizadores aprovecharon el mensaje para enviarle los mejores deseos a la intérprete de "Flor de papel", esperando pronto regrese a los escenarios. "Deseamos a Alejandra Guzmán pronta recuperación y esperamos que nos acompañe pronto. Nuevo Laredo nos une". Alejandra Guzmán Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, la cantante ha sido retirada de los carteles del show que se llevará a cabo el 15 de junio de 2023. De hecho, ayer la propia Guzmán había publicado un video del evento e invitado a su presentación. "¡Estamos a nada de vernos rockeros de Nuevo Laredo!", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con un video haciendo la promoción correspondiente. Alejandra Guzmán se pronunció al respecto. "Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que me sigo recuperando", explicó en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. "A pesar de los cuidados y las rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar", continuó. "Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar, este 15 de junio, celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes rockeando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme".

