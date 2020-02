Alejandra Guzmán muestra cómo se ve su cuerpo en traje de baño tras múltiples operaciones La cantante ha pasado por quirófano a consecuencia de una mala cirugía los glúteos. Más recuperada ha publicado el resultado con esta imagen en traje de baño. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La admiramos y la queremos a partes iguales. Alejandra Guzmán es una artista de pies a cabeza que además de comerse el escenario tiene un corazón enorme. Últimamente ha pasado mucho por asuntos de salud pero parece que la cosa empieza a ponerse en su lugar. Debido a una mala operación estética en los glúteos, la cantante ha tenido que someterse a múltiples operaciones para sacar todo lo malo que esa cirugía produjo en su cuerpo. Ha sido una etapa horrible, de muchos ingresos y dolor, pero esta imagen en traje de baño que ha compartido en sus redes responde a la pregunta de cómo está y, sobre todo, cómo se ve. A sus 52 años puede presumir de seguir contando con una figura espectacular. Las cicatrices están ahí pero se están cerrando para poder comenzar una nueva etapa y dejar el dolor atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento Cancún le aplaude en estos días de Carnaval en los que tiene la agenda llena de conciertos y momentos cómplices con su público. Ese amor de sus admiradores es, sin duda, la medicina que más le cura. Nuestra roquera favorita no ha parado de trabajar a pesar de sus visitas al hospital. Sigue dándolo todo en su gira y también en el programa en La Voz, donde esta entrañable coach nos regala momentos llenos de humor y amor. ¡Nos encanta verte así de bien Ale! Advertisement

