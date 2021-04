Alejandra Guzmán manda un mensaje a Frida Sofía: "Te ofrezco mi corazón porque yo te parí" La cantante ha compartido un videocomunicado en el que tiende la mano a su hija y asegura poner las "manos en el fuego" por su padre Enrique Guzmán. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que su equipo lanzara un comunicado para aclarar su postura sobre las fuertes acusaciones de Frida Sofía a su abuelo, Alejandra Guzmán ha dado la cara en un video corto pero tajante en sus redes sociales. En él la artista tiende la mano a su hija para poder superar esta dificilísima situación que atraviesan. Le propone hacerlo juntas con el apoyo de un profesional y alejadas de los medios y las cámaras. "Te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí", le expresó la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Hacer el amor con otro" también dejó claro que pone "las manos en el fuego" por su padre, Enrique Guzmán a quien dedicó unas sentidas palabras. "Es un gran ejemplo para mí, es un gran hombre", aseguró. Un mensaje lleno de dolor pero también de amor de madre con el que quiso dar la cara y hacer frente a esta delicada situación familiar. Mientras la cantante exponía su sentir ante la polémica que azota a su familia, Frida compartía en sus redes los mensajes de apoyo recibidos con el hashtag #yositecreo. .

