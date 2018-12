¡El intérprete de “Despacito” no para! Además de realizar una exitosa gira de conciertos, es coach de La Voz y de La Voz España y dedica su tiempo libre a su esposa Agueda López y sus hijos Mikaela y Rocco. El cantante puertorriqueño pasará la Navidad en familia. “Saqué unos días libres para estar con los niños. Voy a estar con ellos en Miami. Me voy con Agueda y los niños a un rinconcito en la playa los cuatro solos. Este año ha sido de mucho trabajo, de mucho viaje. Quiero dar gracias y llenarme de energía”. Si bien retomará su gira en el 2019, viene un merecido descanso en diciembre. “La Navidad para mi es sagrada, es familia. Voy a estar unos días en Puerto Rico, otros en Miami y unos días en un destino secreto”, confiesa. “Cuando estoy con ellos el mundo se acaba, no existe nada más”, dice Fonsi de sus hijos, a quienes ha llevado al set de La Voz. “Carlos [Vives] trajo a sus hijos, Wisin trajo a sus hijos. Dylan, el hijo de Wisin, estaba con Rocco para arriba y para abajo, cuidándolo. Cuando uno trabaja en ese ambiente, el público lo siente porque uno está trabajando feliz, pleno”.