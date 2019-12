Alejandra Guzmán lista para La Voz, Pablo Lyle y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next mezcalent Alejandra Guzmán en la presentación de la nueva temporada de La Voz, Pablo Lyle en Miami portando el grillete electrónico en el tobillo, Eugenio Derbez, Carlos Vives, Maná y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Lista para La Voz Image zoom mezcalent Alejandra Guzmán luciendo un atuendo muy rock n' roll en la presentación de la nueva temporada de La Voz (Telemundo). La mexicana regresa al show junto a Wisin, Carlos Vives y Luis Fonsi. 1 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement En Miami Image zoom Backgrid/The Grosby Group Pablo Lyle fue captado por el lente del paparazzi dando un paseo en Miami portando el grillete electrónico en el tobillo. 2 de 13 Applications Ver Todo Nueva temporada Image zoom mezcalent Eugenio Derbez presentó la nueva temporada de LOL: Last One Laughing, reality que reúne a los mejores comediantes mexicanos y que estrena el próximo 13 de diciembre en Amazon Prime Video. 3 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Bronco con amigos Image zoom mezcalent Bronco ofreció un concierto en el Auditorio Nacional en el que estuvieron acompañados por invitados especiales como Raúl Roma, Sandra Echeverría, Leonardo de Lozanne y Kinky. 4 de 13 Applications Ver Todo Entregando sonrisas Image zoom cortesía Enrique Santos les entregó sonrisas a los niños de Nicklaus Children´s Hospital. Los niños no dejaron de sonreír al ser sorprendidos por la visita del reconocido locutor, quien además traía consigo regalos de Amazon para los niños y sus familias. Todos pasaron un buen rato abriendo sus regalos, jugando y charlando con Enrique. Además, pudieron disfrutar de la actuación del cantante Cris Cab, quien les cantó "Feliz Navidad". 5 de 13 Applications Ver Todo Coaches listos Image zoom mezcalent Alejandra Guzmán, Wisin, Carlos Vives y Luis Fonsi regresan como coaches en la nueva temporada de La Voz (Telemundo), en busca de los vocalistas más prometedores en español a partir del próximo 19 de enero del 2020. 6 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Bravo! Image zoom cortesía Maná concluyó el show número 35 de la gira 'Rayando el sol' en la famosa arena de Los Ángeles The Forum, superando el récord que tenían en dicho lugar Kanye West y The Eagles. 7 de 13 Applications Ver Todo ¡Salud! Image zoom Ilya S. Savenok/Getty Images for Maestro Dobel Tequila El actor Diego Boneta preparando un delicioso cocktail en la cena de Maestro Dobel X ArtNet x Julian Mayor en Miami. 8 de 13 Applications Ver Todo Celebrando sus 30 Image zoom mezcalent Café Tacvba celebró su aniversario número 30 con un show en el Foro Sol, en la capital mexicana, en el que interpretaron algunos de sus más grandes éxitos y recordaron a los violentados y desaparecidos. 9 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Pura diversión Image zoom Jennifer Johnson Guapísima lució la modelo Aureta Thomollari en una cena especial de Tequila Avión's Reserva 44 con motivo de Art Basel en Miami. 10 de 13 Applications Ver Todo Julión celebra sus 13 de gira Image zoom mezcalent Julión Álvarez anunció su nueva gira 13-20/20 con la que celebra 13 años de trayectoria artística y que recorrerá varios estados de la República Mexicana. 11 de 13 Applications Ver Todo En pareja Image zoom mezcalent Lyn May y su novio asistieron a la posada navideña organizada por la revista Tv y Novelas/México, 5 de diciembre 2019. 12 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Chef José Andrés y Joan Roca organizaron un evento de American Express por invitación solo para miembros de la tarjeta en el 1 Hotel Brooklyn Bridge. La noche inolvidable ofreció un menú de varios platos y una selección de platos exclusivos de sus aclamados restaurantes. 13 de 13 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

