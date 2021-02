Close

Alejandra Guzmán: "La amo así como es", sobre Frida Sofía Alejandra Guzmán sabe que la reconciliación con Frida Sofía ocurrirá algún día ¿qué opina la cantante sobre la forma de actuar de su hija? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han pasado dos años desde que se desataron los conflictos entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. En ese periodo, la cantante ha buscado mejorar a nivel personal, profesional y espiritual y, si bien se siente mucho más en paz con su vida, sabe que para que felicidad sea completa "falta un detallito" y se trata de la reconciliación con su primogénita. La intérprete de "Flor de papel" confiesa que acepta a su hija con sus defectos y virtudes y espera pronto se reconcilien. "[Frida Sofía] tiene los genes de ambos lados. Es una combinación interesante. Pero la verdad es que la amo así como es y la entiendo", mencionó Guzmán al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Yo también fui muy rebelde y fui una persona que salió a la calle y salió al estrellato, y a lo que fuera. No paraba; no me esperaba a que mi mamá se enterara, yo me salía de la casa. Sigo siendo así". Pese a lo tirante de la relación entre ambas, la rockera sabe que "el tiempo lo sana todo" y asegura que cuando Frida Sofía esté lista, la recibirá con los brazos abiertos y, de momento, solo tiene buenos deseos para su hija. "Ella ya vivirá, ya tendrá a sus hijos y me entenderá algún día. Pero aquí estaré siempre esperándola y siempre la pienso con luz, le mando luz, le mando amor", confesó. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Puedo decir que me han robado, pero estoy haciendo todo lo posible y con la ley para poder recuperar lo que es mío", Alejandra Guzmán Por otro lado, Alejandra Guzmán habló de la demanda que por fraude está llevando en contra de Larry Ramos, actual pareja sentimental de Ninel Conde. De hecho, el lunes habrá una audiencia a la cual la cantante no se presentará por lo tanto, "no creo que lo vea; que lo vea mi abogado que es muy bueno y confío en él". "Puedo decir que me han robado, pero estoy haciendo todo lo posible y con la ley para poder recuperar lo que es mío", advirtió. "[Larry Ramos] robó 58 millones de dólares y no fui la única, fue mucha gente a la que le hizo daño y sigue haciéndolo. Hago lo mío, estoy tratando de defenderme".

