Alejandra Guzmán sometida a una cirugía de urgencia

A 10 años de haberse inyectado biopolímeros en los glúteos, Alejandra Guzmán se ha sometido a más de 40 cirugías para eliminarnos, sin que haya logrado que ese calvario llega a su fin. Este viernes la cantante tuvo que ser ingresada de urgencia nuevamente debido a que la sustancia sigue acumulándose en su cuerpo. Así lo reportó la periodista Ana María Alvarado en el programa de televisión mexicano Sale el sol (Imagen TV), en el que explicó que la intérprete de 54 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de Ciudad de México por un dolor y molestia en las piernas. "Lamentablemente ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empieza a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas. Ayer mismo le realizaron esta operación", expresó la copresentadora, quien recordó que ha sido un proceso complicado para la artista pues es una situación impredecible y cuando aparecen los síntomas inmediatamente tiene que ir a un centro de salud. Sobre el estado de salud de la intérprete de éxitos como "Día de suerte" y "Yo te esperaba", Alvarado expresó que ya se está sobreponiendo de esta intervención, la cual calificó como "dolorosa" e invasiva. "Le tienen que raspar nuevamente el producto, después de la operación la llevaron a la cámara hiperbárica. Es doloroso, está recuperándose en estos momentos", señaló. Alejandra Guzmán Credit: Photo by Omar Vega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En julio del año pasado, la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal habló sin tapujos en una entrevista con Yordi Rosado en su canal de Youtube sobre las cirugías a las que se ha sometido a lo largo de su vida y de cómo han afectado su salud. "Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara", relató.

