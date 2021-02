Close

Alejandra Guzmán gana el caso por fraude a actual pareja de Ninel Conde, pero ¿recupera su dinero? Tras la demanda que Alejandra Guzmán entabló por fraude contra Larry Ramos, actual pareja sentimental de Ninel Conde, se recibió un fallo a favor de la cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Alejandra Guzmán dio a conocer que esta semana se llevaría a cabo una nueva audiencia contra la demanda por fraude que entabló en Miami, Florida, contra Larry Ramos, actual pareja sentimental de Ninel Conde. Tras llevarse a cabo la audiencia correspondiente, los resultados fueron a favor de la rockera. "Señoría, como sabe, pedimos que el demandado [Larry Ramos] pierda el caso por default", solicitó Richard Wolfe, abogado de Alejandra Guzmán en la audiencia virtual. "Ya le hicimos esta petición y le haré llegar un acta sobre ello". "Está bien, sí. Necesitamos terminar con este caso que estaba relacionado con otro caso que la corte también está llevando y todos los abogados se desvincularon", respondió William Thomas, juez a cargo del proceso. "Entonces, entre más rápido pueda hacerme llegar esos documentos, más rápido terminaremos con esto". El veredicto fue consecuencia de las acciones realizadas por Ramos, quien nunca acudió a los llamados de la corte. Image zoom Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "No comparecieron los abogados de Larry Ramos porque, de hecho, se salieron del caso en enero, el juez se los permitió. El juez decidió proceder y Larry Ramos tampoco compareció", explicó la abogada Sandra Hoyos, quien estuvo presente en la mencionada audiencia, al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "El juez se ha cansado de esta falta de contestación, de este desacato judicial, al final es una falta de respeto a la corte y al sistema judicial [por parte de Ramos]. Indicó que, en efecto, Alejandra Guzmán ganaba este caso judicial". "Ganó el caso, pero no quiere decir que recuperó su dinero", Abogada Sandra Hoyos Si bien, esto significa que Alejandra Guzmán ha ganado el caso, no implica que pueda recuperar los cuatro millones que están en poder de Ramos. "Ganó el caso, pero no quiere decir que recuperó su dinero", explicó. "Lo que procede ahora es una segunda fase donde Alejandra Guzmán, a través de sus abogados, tiene la labor de empezar a buscar bienes de Larry Ramos para intentar cobrar esa plata".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Alejandra Guzmán gana el caso por fraude a actual pareja de Ninel Conde, pero ¿recupera su dinero?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.