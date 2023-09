Alejandra Guzmán revela que fue golpeada por su hija Frida Sofía Tras guardar silencio, Alejandra Guzmán hace fuertes declaraciones sobre los conflictos que vivió con su primogénita Frida Sofía que llegaron, incluso, a agresiones físicas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la relación entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán es nula. Los conflictos entre madre e hija se agudizaron cuando la influencer denunció públicamente que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada cuando era una niña; como la rockera apoyo por completo a su padre, la relación que estaba fracturada se rompió por completo; incluso, la intérprete de "Ándale" inició un proceso legal en contra de sus parientes. Ahora, la cantante revela que fue agredida físicamente por su primogénita. "Sí [me golpeó]. Hubo varias", confesó Guzmán en entrevista con Pati Chapoy (YouTube). "Había una persona, que es Alejandra Corvarrubias, que es mi asistente hace mucho tiempo, y se encargó de sacarme de la casa. No podíamos controlarla". De acuerdo con la intérprete de "Hacer el amor con otro", todo empezó cuando decidió enviarla a rehabilitación por el abuso de pastillas para controlar su boderline. "Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón", expresó. "No soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores. Y, en ciertas ocasiones, hemos, las dos, pedido disculpas. Pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma". La también bailarina explicó como ha podido sobrellevar los dolores de su vida. "Hago terapia. Estoy con un neuropsiquiatra; estoy tomando antidepresivos", mencionó. "Hace dos años, con lo de mi hija, fue lo más duro para mí. Entonces, creo que ya me estoy dando cuenta que puedo hacer para no dejar que hagan pedazos mi corazón". Frida Sofia y Alejandra Guzman Credit: RODRIGO VARELA/GETTY IMAGES SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Alejandra Guzmán reconoce que Frida Sofía "no" la ha buscado ni ella "tampoco" lo ha hecho, considera que "el tiempo también ayuda a sanar las cosas" y trata de convencerse que algún día estarán de nuevo juntas. "Tengo que dejar que ella madura, viva, que tenga su fondo; todos tenemos nuestro fondo y creo que tengo que permitir que se equivoque", advirtió. "Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas. Creo que así es la mejor manera de volver a empezar", continuó. "Quisiera [que hubiera una reconciliación]. Es lo que más anhelo, poder hablar con ella y acercarme. Ella sabe que la amo".

