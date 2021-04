En una explosiva entrevista a Alejandra Guzmán realizada por Adela Micha, la mamá de Frida Sofía hizo unas controversiales declaraciones en defensa de su papá, Enrique Guzmán, después de que éste fuera acusado por su nieta de haber sido presuntamente abusada sexualmente por su abuelo desde que tenía cinco años.

"Me hacía falta este espacio, te lo agradezco, porque creo que esto ha llegado a un nivel muy muy fuerte", declaró la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal. "Es muy triste para mí porque es mi hija, yo la parí y mi padre que tanto adoro y tanto admiro también… Es bueno que hablemos que dejemos claro la situación que he vivido hasta ahora", aseguró.

Alejandra Guzmán comenzó destacando que a Frida Sofía "se le diagnosticó border personality. Yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamentos….", reveló.

Alejandra Guzmán

Después de destacar que no fue siempre fácil que se cumpliera con los medicamentos como tocaba, sí reconoció que siempre quiso lo mejor para ella: "le di un departamento que espero lo disfrute, le di un coche. Ella acaba de cumplir 29 años, y desde hace dos que es muy triste porque yo no puedo creerlo, ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no han sido posible comprobar. ¿Cómo vas a comprobar algo cuando no es verdad de que yo no estuve sexualmente involucrada con Cristian, que es el hermano de dos personas que amo porque trabajé con sus dos hermanos, con Jesús y con Antonio, y yo pasé mi cumpleaños ahí en Nueva York y ahí me quedé, dormida, tranquila…", recordó.

Continuó sin poder apenas contener las lágrimas, al relatar cómo se siente ahora: "Ahora imagínate, ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad, y yo no he hablado porque es mi hija, yo no la he demandado por ser mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó…", dijo secándose las lágrimas. "Mi padre tiene otras nietas y otros nietos y siempre nos ha dado cariño. Alguna vez sí me dio una nalgadiza porque seguramente hice una barbaridad, porque pues sí, tenía yo 17 años…", aseguró riendo, "pero el pasado es el pasado. ¿Cómo quieres regresar treinta años atrás y poder tratar de explicar todo lo que hubo bueno dentro de esta familia disfuncional, porque hubo muchas cosas buenas…"

Enrique Guzman, Frida Sofia, Alejandra Guzman Credit: Mezcalent.com (2); Alexander Tamargo/Getty Images

"¿Qué le tiene tan enojada?", preguntó la periodista.

"No sé porque es esa ira desbocada… Creo que porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y el seguro médico, porque con el seguro médico se medicaba a su manera. Es lo que hacen los pain killers después de un tiempo porque afecta tu… te hace una lobotomía, es increíble que hasta ahora no se pueda uno defender, si mi padre tiene que hacer las acciones que tenga que hacer para demostrar que no ha hecho nada indebido, pues adelante".

Ante la pregunta de por qué no le dio a su hija el beneficio de la duda, la cantante se sintió identificada con su papá: "No la descalifiqué. Yo he estado en el lugar en el que pusieron a mi padre", donde "me pusieron de protagonista en un drama. Toda la familia está en el mismo trauma que yo. Todos tenemos miedo de qué puede pasar después porque esto está llegando a un nivel incontrolable. No sé porque hay esa necesidad de hacernos daño, cuando yo le he dado todo".

Aseguró que siempre hizo todo lo que pudo por ella misma, que acudió a terapias, rehabs, lugares donde pudieran ayudarle a superar sus adicciones… "No puedo ayudarle, porque yo también tengo mis problemas", aseguró. "Trato de estar sobria, estoy limpia y sobria, llevo dos meses y estoy contenta porque creo que tengo que sobrepasar esta etapa espantosa" la cual recalcó que le había llevado a padecer una enorme depresión.

Alejandra Guzmán con su hija Credit: IG/Alejandra Guzmán

"No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo" y ante la duda despertada por las declaraciones de Frida Sofia, reveló que continúa confiando ciegamente en su papá, "porque lo sé, porque es un gran hombre, porque es mi padre, porque me dio la vida, porque es un personaje que trabaja de toda la vida, porque alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre y también le pidió perdón a mi madre", confesó.

Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, Sin filtro Credit: Twitter/Alejandra Guzmán

También aseguró que había tratado de acercarse a su hija pero ella no ha querido hacerlo en privado. "Esto es un circo", y acusó a Frida Sofía de hacer todo por conseguir relevancia en las redes: "Es muy fácil tener followers, así es desgraciadamente, en estos momentos es muy fácil hablar mal de alguien".