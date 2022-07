Alejandra Guzmán asegura que está dispuesta a reconciliarse con Frida Sofía Tras el alejamiento total entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la cantante abrió su corazón y habló de la situación actual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de Alejandra Guzmán con su única hija, Frida Sofía, es nula. Los contantes conflictos entre ambas se agravaron cuando la modelo dio a conocer que su abuelo, Enrique Guzmán, la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas de la adolescencia a la pubertad. La cantante defendió a su padre ocasionando un quiebre definitivo por parte de la joven, quien llevó el caso a los tribunales. También, se dio a conocer que la rockera había desheredado a su primogénita para dejarle todo a Apolo, el hijo de su hermano Luis Enrique. Pese a todo, la rockera asegura que está dispuesta a reconciliarse con la chica. "Hay cosas que algún día, espero, vuelvan a encausarse. Pero hay que dejar que cada quien toque su fondo, que todo mundo aprenda, que cada quien escoja lo que quiere en la vida. Cada quien tiene eso que hacer en la vida", mencionó Guzmán en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Siempre tendré mi corazón abierto. Sé que existe un hilo, que es el cordón umbilical, y eso nunca va a dejar de estar unido". Alejandra Guzmán no olvida que es la madre de Frida Sofía y está dispuesta a olvidar todo porque sabe que cuando joven actuó igual. "Si soy una mamá que le duele lo qué pasa. Claro que soy sensible; pero sé que algún día va a volver, sé que algún día va a abrir lo ojos y se va a dar cuenta porque, algún día, también le reclamé a mi madre cosas", confesó. Alejandra Guzmán y Frida Sofía Alejandra Guzmán y Frida Sofía | Credit: Victor Chavez/Getty Images, Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sé quien es. Sé que algún día se va a dar cuenta porque hay mucha gente que no ve eso, que la utilizan, que le sacan cosas, a su manera. Pero algún día despertará", agregó. "Vino de aquí [de mi corazón] y está hecha con amor. Entonces, con eso nadie puede ni podrá, con el amor de una madre".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Guzmán asegura que está dispuesta a reconciliarse con Frida Sofía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.