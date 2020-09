¿Alejandra Guzmán está al pendiente de la demanda contra Frida Sofía? El proceso legal por agresión que está librando actualmente Frida Sofía ya está en manos de sus abogados ¿cuál es la posición de su madre Alejandra Guzmán? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Frida Sofía atraviesa un problema legal por un supuesto conflicto con una vecina del condominio donde vive en Miami, Florida. Ya se llevaron a cabo los primeros procesos legales de este caso y al parecer Alejandra Guzmán ya contactó al abogado de su hija para conocer los pormenores del caso; aunque no quiso dar el nombre directamente, el defensor aseguró que la cantante ha estado al pendiente del asunto. “Puedo decir que está preocupada [Alejandra Guzmán] y también el padre [Pablo Moctezuma]. Los dos”, explicó Jorge Viera, abogado de Frida Sofía, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “No puedo contar quién [dar el nombre], pero sí [Guzmán ha estado involucrada]”. RELACIONADO: Pelea entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán continúa Image zoom De hecho la intérprete “Flor de papel”, durante el cumpleaños de su madre Silvia Pinal, aseguró que va a respaldar a su hija en todo momento. “[A Frida Sofía] siempre la voy ha apoyar”, advirtió Alejandra Guzmán a los medios de comunicación. “Y siempre la voy a amar. Le mando muchos besos. La amo”. Image zoom Instagram/Alejandra Guzmán De acuerdo con Viera la demanda por agresión, que ocurrió hace “mucho tiempo”, presenta una serie de incongruencias. No descarta que en este caso se se busca obtener dinero, ya que se realizó judicialmente tras darse a conocer que la intérprete de “Ándale” viene de una familia “famosa”. “Está acusando a mi clienta de una agresión, en el departamento de mi clienta; que mi clienta la ha invitado. Mi clienta no es culpable de esto. Vamos a pelear esto en un tribunal”, advirtió. “Frida no es culpable de este delito”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jorge Viera está convencido que, de realizarse un juicio, tanto Alejandra Guzmán como Pablo Moctezuma estén junto a Frida Sofía. “Estoy seguro que la van apoyar [los padres de Frida Sofía]”, comentó. “Estoy seguro que si tenemos que llegar a ese punto [de ir a juicio], ellos van a estar ahí con ella”.

