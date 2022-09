Alejandra Guzmán confirma que se dislocó la cadera en su caída en pleno concierto en Washington Alejandra Guzmán confirmó que se dislocó la cadera en su aparatosa caída este martes en un concierto en el Kennedy Center de Washington DC con motivo del mes de la hispanidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de Alejandra Guzmán se quedaron tremendamente preocupados por la aparatosa caída que la cantante sufrió este martes en un concierto en Washington y que obligó a trasladarla a un hospital. Ahora ya se sabe que la famosa cantante se lastimó la cadera, por lo que tendrá que permanecer en recuperación. "Realmente estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó la cadera derecha. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó", dijo en un comunicado. "Voy pronto a mi casita. Los quiero mucho, habrá mucho rock and roll y no hay fractura" Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán | Credit: Omar Vega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En pleno concierto, la llamada Reina de Corazones tuvo que detener su show cuando se vio resentida una pierna mientras cantaba su tema "Mala Hierba". En ese momento perdió el equilibrio y cayó al suelo. De inmediato su equipo de trabajo subió al escenario a socorrerla. "Como siempre la Guzmán estaba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue trasladada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche", dice un comunicado difundido por el equipo de la cantante. "La Reina del Rock latino está otra vez de vuelta, aunque un poco afectada por lo ocurrido", agrega.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Guzmán confirma que se dislocó la cadera en su caída en pleno concierto en Washington

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.