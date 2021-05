¿Alejandra Guzmán desmiente declaraciones de su padre Enrique Guzmán? “Todo lo que se está publicando es puro invento” Enrique Guzmán ha realizado una serie de declaraciones en torno a la situación entre su hija Alejandra y Frida Sofía. ¿Qué opina la rockera al respecto? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Frida Sofía señaló a Enrique Guzmán de haberla tocado de manera inapropiada cuando era niña, los dimes y diretes al interior de la familia han estado a la orden del día. El cantante ha ofrecido entrevistas en las cuales ha realizado una serie de aseveraciones sobre la posición de Alejandra Guzmán con respecto a la modelo; incluso, aseguró que su nieta está fuera del testamento y ahora todos los bienes de la rockera quedarán en manos de su nieto Apolo. ¿Acaso la intérprete de "Flor de papel" aprueba las declaraciones de su padre? "Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares", advirtió en un comunicado la oficina de Alejandra Guzmán. "Todo lo que se está publicando es puro invento y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad". Además, en el documento se pidió que "no hagan caso a todas las tonterías que dice la gente" y desestimaron cualquier información sobre el tema. "Nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído en internet sobre Alejandra, estas últimas semanas, tiene poca o ninguna verdad". Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Enrique Guzmán acudió ante las autoridades mexicanas para ratificar la denuncia en contra Frida Sofía y advirtió que no tendrá piedad alguna contra ella. Sin embargo, se confundió sobre el tipo de proceso legal que entabló porque dio a conocer que "contra Sofía es [una demanda] civil" y, si bien, el cantante aseguró que hay pena en prisión, no aplica en esta tipo de querella. Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: Mezcalent.com "Voy con todo, caiga quien caiga. Esa niña [Frida Sofía] no se sale con la suya", enfatizó. "Es por el daño moral. Va a terminar en la cárcel".

