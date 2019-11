Alejandra Guzmán crea conmoción tras publicar una imagen donde se ve muy cambiada La cantante mexicana ha dejado preocupados a sus seguidores después de compartir esta fotografía junto a su madre Silvia Pinal donde luce muy diferente. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su voz roquera y su corazón a todo dar hacen que Alejandra Guzmán siempre esté entre las favoritas del público. Por eso su última publicación ha causado conmoción entre sus seguidores por el gran cambio en su físico. Aunque aparece sonriente junto a su madre, la gran Silvia Pinal, luce muy diferente a lo habitual. Sin una gota de maquillaje y con una corona de reina, la artista vuelve a presumir el amor a su progenitora. Ya son varias las imágenes que nos ha regalado junto a la mítica actriz en Instagram. Nada que ver con la relación inexistente con su hija Frida Sofía, con quien sigue distanciada. "Mi mami, mi reina", ha escrito junto a la traviesa foto que ha sido de lo más comentada por sus fans, para bien, pero también para mal por la transformación que se percibe en su rostro. Hace unos días también causaba un gran revuelo una imagen que salió de la artista en un centro de belleza donde se había hecho las cejas. El resultado fue fabuloso, pero de nuevo su cara provocó reacciones encontradas por no verse natural, todo lo contrario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Eternamente bella" ha reconocido en muchas ocasiones que se ha sometido a varias cirugías y que está muy conforme con acudir al bisturí si así lo cree conveniente. Los cambios se han hecho notar y para algunos se han sobrepasado los límites ya que la artista de 51 años podría haber perdido algunos de sus rasgos de expresión. A Alejandra parece darle igual y ella sigue compartiendo imágenes personales sin importarle las críticas recibidas y la explosión de memes que ya navegan a sus anchas por las redes. Advertisement

Close Share options

Close View image Alejandra Guzmán crea conmoción tras publicar una imagen donde se ve muy cambiada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.