Alejandra Guzmán contesta a quienes critican su rostro con una imagen aún más irreconocible de ella La cantante mexicana responde a sus detractores compartiendo una foto sorprendente y bloqueando los comentarios negativos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los últimos días las redes sociales han sido un hervidero de comentarios sobre Alejandra Guzmán, y no precisamente buenos. La aparición de varias fotografías suyas con una expresión diferente a la habitual en su cara han provocado la preocupación y también un mar de críticas hacia la cantante. Con el sentido del humor que la caracteriza, la artista ha contestado a su manera. No han hecho falta las palabras pero sí la ironía. Su reciente publicación ha sido una imagen de su rostro con un filtro exagerado que no permite ver su cara al natural. Una manera de dar a entender que ella siempre se muestra tal cual, con sus operaciones y retoques, pero siempre siendo ella misma. Pero si lo que quieren sus seguidores es ver una cara perfecta, pues se lo ha puesto en bandeja y con unos filtros extremos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista también ha bloqueado los comentarios en Instagram para evitar seguir recibiendo mensajes negativos cargados de insultos y vejaciones por parte de sus haters. Enfocada en su carrera, Alejandra continua con su exitosa gira de conciertos con la que está arrasando ahora mismo en México. Su última actuación ha sido en Culiacán con un lleno total que así mismo ha presumido en su perfil. El escenario es en estos momentos su mayor refugio y el aplauso de sus fans la vitamina frente a las situaciones negativas y menos agradables de su imagen pública. ¡Enhorabuena por los éxitos Ale! Advertisement

