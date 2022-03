Alejandra Guzmán confiesa que "mi mayor reto soy yo misma" Con 54 años de vida y 33 de carrera, Alejandra Guzmán ha sabido sobreponerse a diversos desafíos que ha tenido a nivel personal y profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 33 años de trayectoria artística, Alejandra Guzmán ha sabido sobreponerse y reinventarse ante los diversos desafíos, no solo profesionales, también personales. Ahora, la cantante confiesa que el mayor desafío que ha tenido que enfrentar es con ella. "El mayor reto es hacia mí misma, a reinventarme, a poder ser honesta conmigo y con mi trabajo, y superarme. Hacer de mi música las historias que cuento, que vivo", mencionó a People en Español. La intérprete de "Bye mamá" ha logrado mantenerse vigente en todos estos años, pero una elección fue la que la colocó en la cima del éxito. "Mi mayor acierto ha sido la música, aunque aprendí y empecé bailando, como bailarina y actriz, en el teatro, me decidí por la música y tomé esa decisión muy pequeña porque me llama más la atención", comentó. La rockera tiene claro que "el que no arriesga no gana"; por ello, decidió unir su talento al de Paulina Rubio en una gira titulada Perrísimas; algo que parecía impensable porque desde jovencitas se les creó una rivalidad profesional y personal. Lo cual, no ha sido impedimento para que puedan conformar una mancuerna empresarial a partir de la música. "Pienso que es un gran negocio y la veo [a Paulina Rubio] como una compañera de negocios", confesó. Alejandra Guzmán Credit: Cortesía: TelevisaUnivisión SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es increíble poder sacar todo un tour de material y de éxitos", agregó. "De todo lo que cuente algo, una historia en un escenario, es válido para hacer una historia. Entonces creo que lo importante aquí es resaltar quienes somos, que somos mujeres independientes y que seguimos cantando". Las dos famosas estarán juntas en un especial titulado ¡La noche!, que tendrá como presentador a Daniel René. Esta emisión, además de presentar los temas de ambas estrellas que se han convertido en clásicos, mostrarán su lado humano. "Dicen que cuando uno ve fuera sueña y cuando uno ve para adentro despierta", Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán y Paulina Rubio Credit: Cortesía TelevisaUnivisión "Una noche inesperada llena de sorpresas, de recuerdos, de música. Es la primera vez que canto junto con [Paulina]. Entonces, me da gusto que nuestro público, que nos conoce desde pequeñas, nos vea juntas por primera vez", dijo. "Una sorpresita es que de repente sale mi madre [Silvia Pinal] por ahí". Alejandra Guzmán, a quien podrán ver en ¡La noche! el domingo 27 de marzo de 2022, a las 10 pm/9 Centro por Univisión, considera que en este especial y el tour Perrísimas el público podrá ser testigo de "la mejor versión de mí". "Dicen que cuando uno ve fuera sueña y cuando uno ve para adentro despierta. Y creo que eso es lo que en este momento me ha sucedido", concluyó.

