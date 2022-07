Alejandra Guzmán confiesa que prefería un hijo varón... pero nació Frida Sofía En medio del conflicto que viven Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la cantante ha hecho nuevas revelaciones de cuando estuvo embarazada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frida Sofia y Alejandra Guzman Credit: Mezcalent.com En medio del conflicto que viven Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la cantante ha hecho nuevas revelaciones de cuando estuvo embarazada. ¿Prefería niño o niña? ¿La mexicana quiso tener a Frida Sofía? Aunque parezca fuerte, lo cierto es que Guzmán se sinceró en el programa Hoy, donde estuvo hablando de su próxima gira de conciertos "Tuya". No obstante, el tema de la maternidad salió a relucir cuando en el espacio trataban de adivinar el sexo del bebé de la presentadora Andrea Escalona. La cantante mexicana confesó que no era una niña lo que deseaba, sino un hijo varón. "La canción "Yo te esperaba" la sacaron de una carta que yo le hice a mi hijo, porque yo quería un niño, todo estaba escrito en 'o'", aseguró. "Yo quería niño, porque todas en mi casa son niñas, menos mi hermano, entonces yo dije 'quiero romper con eso'", sostuvo. Frida Sofia Credit: Photo by Trisha Leeper/WireImage La intérprete de "Volverte a amar" habló de su embarazo hace 30 años atrás y de su decisión de tener a su bebé. "Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 meses y medio. Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo 'si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener', entonces yo lo pensé y al otro día dije 'sí, sí la quiero tener'", relató. Incluso, contrario quizás a lo que muchos esperaban, Guzmán confesó que se sentía orgullosa de haberse convertido en madre. "Se llena tu vida de otros colores por ver como por un prisma, ves otra vida, otra manera de ver la vida, y es precioso ser madre, a mí la verdad me llenó de orgullo, me encantó volverme mujer, pero como fui la última de Las Pinal por embarazarme, temía por no poder hacerlo y me paraba de cabeza después de tener mis cosas", dijo. Frida Sofia y Alejandra Guzman Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte, la cantante no escondió la pesadilla que vive su familia hace tres años, desde que su hija Frida Sofía denunciara a su padre Enrique Guzmán por abuso sexual cuando era niña. "Después de tres años canto en el mismo lugar, son tres años llenos de cosas extrañas y para mí han sido muy duros, pero sí me doy cuenta de que he sacado lo mejor de mí, siempre, cuando me va de la fregada sacó los ojos así de la porquería y digo 'quiero salir'... y sí tú tienes voluntad, sales de lo que sea, de lo físico, de los chismes, de todo", indicó.

