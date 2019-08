Alejandra Guzmán comparte bikinazo a los 51 años y las redes se vienen abajo por esta razón La cantante mexicana ha compartido un sexy y diminuto bikinazo que ha provocado un gran revuelo en las redes. ¿Qué fue lo que pasó? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido un año muy movidito para Alejandra Guzmán. Y no sólo porque su agenda ha estado (y está) repleta de conciertos por Estados Unidos y Latinoamérica, sino por el desagradable enfrentamiento mediático que ha vivido con su hija Frida Sofía. Sin embargo, parece que no está dispuesta a que nada ni nadie le borre la sonrisa. Es y que continúa cautivando a millones de fans que siguen llenando los estadios para verla. A pesar de los pesares, la cantante se ha mostrado más risueña que nunca en lo que parecen ser unas vacaciones en altamar. Acompañada de una amiga, la intérprete de “Soy así” ha posado en un sexy y diminuto bikini que demuestra que está en plena forma a sus 51 años. “Que reine el amor”, ha escrito. La instantánea es la viva imagen de la felicidad, en cambio, no todo el mundo parece estar muy contento con ella. Mientras muchos de sus seguidores han valorado la naturalidad de la imagen, sin flitros ni aditivos, otros no han tardado en criticar su abdomen. ¿Cómo ha reaccionado la cantante al ser señalada por su físico? Pues como mejor sabe, con otra imagen aún más sonriente y con un menaje lleno de optimismo. “En el mar todo es más sabrosa”, ha escrito ante la avalancha de malintencionados comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra, ha hecho un parón en La Guzmán Tour 2019 para pronto volver a reincorporarse a la silla de La Voz donde volverá a ejercer como coach. Image zoom Instagram La voz US En lo personal, la situación con su hija sigue dando de qué hablar, especialmente ahora que se ha hecho público su aborto. Mientras Frida sigue dando detalles de su vida, la artista ha dado un pasito para atrás en esta historia, no quiere más polémica. Tal y como dijo en entrevista a Mara Patricia Castañeda, el tiempo será quien lo ponga todo en su lugar. ¡Estás estupenda querida Ale! Advertisement EDIT POST

