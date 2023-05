Alejandra Guzmán causa polémica por mostrar a su madre Silvia Pinal: "¿Por qué la exponen así?" Una comida familiar resultó motivo de controversia para Alejandra Guzmán y su madre Silvia Pinal ¿por qué? Aquí te lo decimos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El miércoles 10 de mayo de 2023, se celebró el Día de las Madres en México; para festejar tan importante momento, Alejandra Guzmán, quien ahora trata de pasar más tiempo con quien le diera la vida, se reunió con Silvia Pinal, un día antes, en una comida que hicieron en casa de la actriz; la cual, se mantiene estable tras problemas de salud que tuvo en el pasado. Con el fin de mostrar los momentos de convivencia que ella tuvo con su hermano Luis Enrique y su mamá, la rockera dio a conocer una serie de imágenes donde se puede apreciar a la protagonista de la película Viridiana sonriente y en un momento con la mirada fija. "Mami #1", fue la frase que utilizó Guzmán para acompañar dichas instantáneas que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Estas fotografías causaron la reacción de los cibernautas, quienes mostraron posturas encontradas al respecto. "¿Por qué la exponen así? Hay personas de la edad de ella que todavía están lúcidas y bien conservadas, pero si no es el caso deberían cuidar lo que fue su imagen", dijo un usuario. alejandra guzman con silvia pinal Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por que salen con sus cosas de 'no la expongas'. Ella esta orgullosa de su mamá y siendo la señora Silvia Pinal, en su vejez plena, se ve hermosa; el cuerpo ya no es el mismo y nada tenemos de que avergonzarnos en esa etapa, ni avergonzarnos de nuestros padres, la decadencia es una parte de la vida. Así como no ocultamos como babea un bebé, la vejez de los padres también nos debe parecer igual de tierna y ¿por qué no? simpática"; "¡Qué hermosa doña Silvia! La queremos mucho tiempo aquí con nosotros"; "¡¡¡Saquen fotos de ella más digna!!! Es una divaaaaa. Y si no, no la saquen. Ya da pena. Respeten su dignidad", y "Rayos ahora tengo que procurar ser elegante hasta cuando sea mayor, pone la vara muy alta doña Silvia", fueron algunos comentarios. Silvia Pinal tiene 91 años y por momentos ha mostrado algunos síntomas del paso de la edad; pese a ello, es una famosa que siempre tiene tiempo para sus fanáticos, prensa y familia.

