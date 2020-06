Alejandra Guzmán revela que su casa sufrió daños por el sismo de este martes en México La cantante publicó un video en el que muestra los daños ocurridos en su casa de Huatulco, en Oaxaca, epicentro del terremoto. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El fuerte sismo de 7.5 grados que estremeció a parte de México, Guatemala, El Salvador y Honduras la mañana de este martes ha dejado por lo menos un muerto y algunos heridos. Entre los afectados por el terremoto, ocurrido a las 10:29 a.m., hora del Pacífico mexicano, se encuentra la roquera Alejandra Guzmán, quien compartió un video para mostrar cómo quedó su casa de Huatulco, ubicada no lejos del epicentro en Crucecita, Oaxaca. "Acaba de temblar. Chéquense cómo quedó la pared. Las ventanas. Todo roto. Bueno, no saben ¡el susto!", expresó la hija de Silvia Pinal en el clip que colgó en las redes. El video muestra dos de las enormes ventanas que dan hacia el mar hechas añicos. También enseña una enorme grieta en un muro todo cuarteado. La mamá de Frida Sofía ha pasado gran parte de la cuarentena en su paradisíaco rinconcito del Pacífico, desde donde ha compartido múltiples entradas. Daños en una calle de Crucecita, Oaxaca, donde tuvo su epicentro el temblor de esta mañana. Image zoom Carlos Ramos/picture alliance via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La diva ha pasado parte de la cuarentena en su casa al pie del mar desde donde ha compartido reflexiones, videos demostrando su práctica de yoga y natación, sus trabajos manuales en casa y hasta videos meciéndose en una hamaca. El potente sismo de 7.5 grados de magnitud fue de tal intensidad que causó incluso algunos daños en Ciudad de México, donde el movimiento telúrico sacó corriendo despavoridos a los capitalinos. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el epicentro tuvo lugar a las 10:29 a. m., hora del Pacífico mexicano. Desde ese momento se han dejado sentir por lo menos cuatro fuertes réplicas de distintas magnitudes. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que hay un muerto por el siniestro. La agencia sismológica de Estados Unidos también emitió una alerta de tsunami para México y Centroamérica.

