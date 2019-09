¿Alejandra Guzmán bloqueó a Frida Sofía de "todas partes"?

El conflicto entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece no tener una solución a corto plazo; por el contrario, parece que el alejamiento entre ambas continúa; ya que el fin de semana estuvieron en Los Ángeles por compromisos profesionales y no se vieron; además, la modelo asegura que no puede ponerse en contacto con su madre porque la tiene bloqueada.

“[Alejandra Guzmán] no me lo está pidiendo [una reconciliación]”, aseguró Frida Sofía a los medios de comunicación. “No sé; no he escuchado de ella. Me tiene bloqueada de todas partes, en realidad. Pero ya no me importa porque como ella dice que eso no se hace en cámaras; no sé, en realidad, la dinámica que tiene ahorita, pero está un poco contradictoria”.

La intérprete de “Ándale” quiere dejar en el pasado la controversia en la que estuvo envuelta y ahora solo “quiero cantar” y enfocar sus energías en su carrera como cantante.

“Ya no quiero hablar de ese tema, me quiero concentrar”, advirtió. “Llevo mucho tiempo hablando de eso; entonces, también es algo tóxico; por eso saqué toque yo tenía aquí dentro [señalando el corazón] y de lo cual tengo que sobrepasar. Tengo que seguir con mi vida”.

Frida Sofía asegura que “ha sido muy difícil” atravesar por esta situación; sin embargo, está en un proceso que “es interno” para recuperarse por completo. Por ello, prefiere cerrar ese tema definitivamente.

“No es que no me importe. En serio, si quieres ser alguien en la vida te enfocas en tus cosas y ahorita todo lo que me ha desviado es el drama. Ya el veneno ya lo escupí”, confesó. “Cuando tocas fondo y cuando te das cuenta que la negatividad no te va a llevar a ninguna parte, tienes que crecer de eso, tienes que madurarlo y ya”.