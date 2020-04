Alejandra Guzman bloquea a José Luis Reséndez: ¡mira lo que pasó! ¡Mira el comentario que desencadenó la rencilla entre estos artistas mexicanos! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor José Luis Reséndez reveló que la cantante Alejandra Guzmán lo bloqueó en las redes sociales y no desaprovechó la oportunidad para quejarse con sus seguidores. El mexicano expresó en su cuenta de Twitter que no entendía las razones de Guzmán y sarcásticamente recalcó que el único comentario que había hecho sobre ella había sido en torno a sus cirugías. “Si nada más dije que tenía más operaciones que un libro de álgebra”, escribió el actor de telenovelas como Corazón valiente, lo que a la vez desencadenó un hilo de comentarios de sus seguidores: unos burlándose de la cantante y otros defendiéndola. No es la primera vez que Reséndez se refiere a la apariencia física de la intérprete de “Día de suerte”. Ya el pasado diciembre la comparó con uno de los personajes de los dibujos animados infantiles Bob Esponja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Otra que no quiere dejar atrás los live-action es nuestra querida Alejandra Guzmán, quien se está preparando con todo para participar como Calamardo guapo en la próxima entrega de Bob Esponja, mis amores perros...”, escribió entonces. Reséndez en sus inicios en el mundo del entretenimiento en su país natal se desempeñó como modelo e intervino en telenovelas como Amigas y rivales. Ahora también es conocido en las redes sociales por sus polémicos comentarios y bromas pesadas. Ninel Conde es otra de las figuras que ha sido blanco de sus bromas por su físico y sus supuestas cirugías. Advertisement

Close Share options

Close View image Alejandra Guzman bloquea a José Luis Reséndez: ¡mira lo que pasó!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.