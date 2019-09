Alejandra Guzmán bloquea a Frida Sofía de las redes sociales Continúa la batalla entre Frida Sofía y su familia. Tenemos los últimos detalles. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal parece que Alejandra Guzmán y su padre, Enrique Guzmán, ha decidido darle un espacio a Frida Sofía debido a la actitud que ha tomado en contra de su familia. “Frida quiere independizarse de la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre”, dijo el intérprete mexicano a Mezcalent. Sin embargo, es ella quien dice que ha sido bloqueada de las redes sociales por varios miembros de la familia Guzmán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Así lo compartió a través de sus redes sociales, mostrando como evidencia las capturas de pantalla en las que se ve su cuenta de Instagram bloqueada. Además, la cantante compartió una serie de mensajes de texto con su abuelo. “Y luego dicen por qué publico todo. Estoy hasta la m… de puras mentiras”, comentó junto a los mensajes en sus historias de Instagram. Pero don Enrique Guzmán dice que mejor dejarla hacer lo que quiera. Image zoom Instagram/ Frida Sofia “La parte más terrible es que o hago lo que ella dice o se enoja conmigo y ya, entonces “con permisito”; la dejo que haga lo que quiera. Ojalá Carmen Salinas la tenga en su cuartito que le va a dar en Aventurera y va a ser “¡famosísima!” con Carmen Salinas”. La leyenda del rock presenta su nueva producción discográfica Se Habla en Español, en la que hace varias colaboraciones con artistas como Paul Anka, Juan Gabriel, Emmanuel, entre otros, y donde compartió cuál es uno de sus mayores miedos en esta etapa de su vida. “He perdido muchos amigos de mi época. Constantemente pregunto qué edad tenían, como se van muriendo, qué cerca están de la mía, de mi edad, y da miedo, porque yo a la vida la quiero mucho y a la muerte le tengo algo de miedo, mucho miedo”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Alejandra Guzmán bloquea a Frida Sofía de las redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.