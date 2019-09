Alejandra Guzmán asegura que Frida Sofía necesita terapia

El pleito entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parecía estar en receso, al menos su vertiente pública, luego de que la joven finalmente cumpliera su sueño de lanzarse como cantante. Pero este jueves, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México previa al lanzamiento de su disco Alejandra Guzmán: Live at the Roxy, la cantante no pudo evitar ser preguntada sobre el tema y aseguró que su hija necesita ayuda profesional.

“Necesita una terapia”, dijo contundente. “[A] la cual ya he ido, ya he buscado, ya he estado con doctores, con terapeutas, hablando este tema que en redes se publicó”.

Image zoom Instagram / Alejandra Guzmán

La roquera restó importancia a las declaraciones de su hija en las que la acusa de haber tenido una relación íntima con su exnovio, de quien Frida estuvo embarazada.

“Yo realmente no estaría tan tranquila si esto fuera cierto”, señaló. “Si la acusación de que yo [tuve algo que ver] con el galán [fuera cierta], yo no estaría tan tranquila, [pero] yo estoy en paz, yo soy honesta”.

Image zoom Instagram/Frida Sofía

La intérprete aseguró que no se permite tener ninguna relación con las parejas o ex de sus amigos, mucho menos lo haría con alguien que tuvo una relación con su hija.

“Yo siempre a todos ustedes les he enseñado quien soy. Yo no me escondo, ni miento. Ni tengo amoríos con la gente”, declaró tajante. “Del primer grupo [musical] que yo estuve me corrieron porque dije que me tiraba la onda el marido, a mi me corrieron. ¿Tu crees que yo le voy a hacer eso a mi hija?”.

Anteriormente, la cantante había revelado que la relación entre ellas se dañó hace tiempo, por lo que acudieron a terapia juntas para tratar de mejorarla luego de que las dos se hubieran faltado al respeto.