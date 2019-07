Alejandra Guzmán explota contra su hija: "Frida Sofía me pegó y la saqué de la cárcel"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Tras acaparar la atención durante días, el escándalo de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez quedó en el olvido gracias a las explosivas declaraciones de Alejandra Guzmán en una entrevista en El gordo y la flaca (Univision).

La mexicana, quien protagoniza desde hace tiempo su propio culebrón familiar, acusó a su hija Frida Sofía de haberla golpeado. “Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé”, dijo la cantante, quien señaló que su hija tiene problemas con el alcohol. “He tratado de comenzar una nueva relación porque la que hay, ya no tiene respeto. Me alejé porque en algún momento me iba a hacer daño”.

Sobre las razones de las malas relaciones con Frida Sofía, que se han convertido en una controversia pública en la que las partes intercambian golpes, la cantante fue contundente.

“Pues yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos. Muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver. Pero de que he estado ahí, he estado ahí”, apuntó.

También dejó claro que siempre ha prestado ayuda económica a su única hija, incluso cuando ha tenido dificultades con la ley. “Es un orgullo para mí poderle pagar dos carreras, es un orgullo para mí poder ayudarla a divorciarse, es un orgullo para mí poder sacarla del bote”.

Guzmán aseguró que le dio demasiada confianza a su hija, que la joven habría abusado hasta el extremo de acabar agrediendo a su progenitora.

Asimismo, aseguró que sabía quien está influenciando negativamente a su hija, pero no dio nombres.

“Que Dios los bendiga porque todo lo que uno hace se le regresa, sea bueno o sea malo. Que tengan el valor para afrontar las cosas directamente”, apuntó sobre Frida Sofía. “Si tienen algún problema conmigo, aquí estoy”.

Este pleito ha dado de qué hablar desde hace meses a través de las redes sociales. Hasta la fecha, madre e hija no han tenido un encuentro para salvar las diferencias.