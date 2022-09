Alejandra Guzmán arremete contra una fan que la toqueteó en pleno escenario La roquera mexicana Alejandra Guzmán fue sorprendida por una seguidora que burló la seguridad en uno de sus conciertos y la manoseó en pleno escenario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Guzmán no pudo más y estalló contra una de sus fanáticas. La cantante se encontraba dando su mejor en una presentación en un palenque en México cuando una eufórica asistente burló la seguridad y logró llegar hasta el escenario. La mujer se lanzó hacia la roquera besándola y abrazándola de una manera indebida, de acuerdo a un vídeo del incidente que se ha vuelto viral. En la grabación se puede apreciar cómo la joven se engancha de la roquera, la besa a la fuerza y le toquetea uno de sus senos, antes de que miembros de seguridad la arranquen de la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Guzman Alejandra Guzman | Credit: The Grosby Group Visiblemente molesta, la intérprete – que logró esquivar el beso en la boca que la mujer se disponía a darle - deja de cantar y se dirige hacia donde se encontraba la fanática. Tras gritarle algunas palabras, la Guzmán le lanzó el pandero que sostenía en sus manos. El acto de la mujer que fue grabado por asistentes al concierto, ha generado la indignación de los fanáticos de la artista que acusan a la protagonista de acoso sexual y toqueteo indebido. "Uno va a un concierto a ver el trabajo del artista, eso no da ningún derecho al fan de realizar esas faltas de respeto", expresó un seguidor. "Nadie tiene derecho a manosearnos, seas o no artista", escribió otra.

