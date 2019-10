Alejandra Espinoza presenta a sus cinco hermanas ¡y te robarán el corazón! By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/AIMAE Alejandra Espinoza pasó de las pasarelas a modelar su propia marca, AIMAE, el sello de ropa que lanzó en agosto. En noviembre se aproxima una nueva colección y Ale ya tiene a sus modelos muy bien escogidas. ¡Conoce a sus bellas hermanas! Empezar galería AIMAE Image zoom Instagram/AIMAE Alejandra Espinoza está lista para lanzar la nueva colección de su marca de ropa, AIMAE. Advertisement Advertisement Ale y sus hermanas Image zoom Instagram/Alejandra Espinoza Esta temporada llega con un toque bastante especial, pues, las modelos que vestirán sus prendas son las propias hermanas de la presentadora. ¡Bendito entre las mujeres! Image zoom Instagram/Luis Sandoval Esta mañana en Despierta América, Ale presentó a cada una de sus seis hermanas (solo las mujeres, porque en total son 10) al reportero Luis Sandoval, quien tuvo acceso exclusivo a la sesión de fotos de la nueva campaña. Advertisement En familia Image zoom Despierta América En orden de mayor a menor, Aidé, Cynthia, Martha, Rosa, Alejandra y Daimaris, quienes viven en diferentes estados, se dieron cita en el mismo lugar para cumplir un sueño de la mamá de Matteo. Reto cumplido Image zoom Instagram/Aimae "Desde que lancé AIMAE, sabía que lo quería hacer con mis hermanas", dijo la conductora de Reina de la canción a Despierta América. Parecidas físicamente, pero... Image zoom Instagram/Alejandra Espinoza "El propósito es ayudarle a la gente a entender que, a pesar de ser hermanas, somos muy diferentes". Advertisement Advertisement Advertisement Le va a salir caro Image zoom Noam Galai/Getty Images "¡Las voy a explotar!", dice Espinoza entre risas sobre sus modelos favoritas. Seguro explotarán de emoción al celebrar el 15 de noviembre. Apoyo incondicional Image zoom Instagram/Alejandra Espinoza Para Alejandra Espinoza, la familia es lo más importante. Así lo ha demostrado en momentos difíciles que han enfrentado miembros de su familia. Bonus Image zoom Instagram/Miguel Ángel Espinoza Y aunque la colección de ropa es hecha exclusivamente para mujeres por ahora, aquí les dejamos esta tierna imagen de Ale y su hermano Miguel Ángel, para que se echen un taco de ojo. ¡Sería un buen modelo también! ¿No creen? Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

