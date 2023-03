Alejandra Espinoza vive inesperado encuentro en el avión: "Nos tocó uno al lado del otro" ¡La conductora quedó impactada (y feliz) al ver quién era su acompañante! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es domingo y eso significa que Univision y Televisa emiten su programa, Mi famoso y yo, el nuevo show de las cadenas presentado por Alejandra Espinoza y Adal Ramones. Esta sería la segunda entrega que llega cargada de nuevas sorpresas y momentos muy especiales. Casi, casi como el que vivió su conductora este fin de semana en el aeropuerto. La feliz mamá de Matteo contaba en sus redes la gran sorpresa que se llevó al subirse al avión y comprobar a quién tenía en el asiento de al lado. Una casualidad que para Alejandra significa mucho más y se dio por una razón. "No creo en las coincidencias. Mismo vuelo con asientos vacíos y nos tocó uno al lado del otro", escribió sorprendida y muy contenta. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en el estreno de 'Mi famoso y yo' | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza La también actriz mexicana se dirigía a su destino y su idea inicial era llegar a su asiento y dormir. Sin embargo, nada hacía presagiar que su compañero de viaje la mantendría despierta y disfrutando de una amena conversación que le hizo admirar aún más si cabe al también presentador. ¿Quién resultó ser el caballero que le tocó en el asiento de al lado en un avión casi vacío? Alejandra sacó rápido de dudas a sus seguidores. "Dios me quería dar la oportunidad de conocer al ser humano con quien comparto todos los domingos en Mi famoso y yo, y si ya era fan de él como artista, ahora soy más de él como ser humano. Le dije 'antes que salga el vuelo ya voy a estar dormida'. pero como él mismo escribió, en las casi 5 horas de vuelo no nos paró el pico ni un minuto", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sí, la protagonista de Corazón guerrero se encontró con la grata sorpresa de que Adal tenía el asiento próximo. Y aquello fue un no parar. La química televisiva entre ambos saltó a la vista en el estreno del show, también emitido por Las Estrellas, a lo que ahora también se suma la admiración y el cariño en lo personal. "Viajando a Los Ángeles y no nos paró el pico en todo el camino. Yo el más feliz de compartir con Alejandra Espinoza este GRAN SHOW", escribió por su parte el conductor mexicano. "Qué delicia reír y comunicar emociones estando hombro con hombro en la responsabilidad de la conducción." Mi famoso y yo se transmite los domingos a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

