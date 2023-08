Alejandra Espinoza disfruta sus vacaciones de verano ¡con bikinazo incluido! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza disfrutó unas merecidas vacaciones con la Riviera Maya con su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo. ¡Mira sus fotos! Empezar galería Diversión gigante Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram La familia visitó el resort de Nickelodeon en Playa del Carmen, México. "Estuvimos contando los días, las horas y los minutos para este fin de semana", confesó Espinoza en Instagram. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lluvia verde Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Alejandra Espinoza, su esposo y su hijo se dieron un baño de slime verde. 2 de 9 Ver Todo Ataque de slime Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Espinoza volvió a ser niña en este resort, lleno de juegos y de personajes de Nickelodeon. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Amor propio Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Tras defenderse de criticas en las redes sociales por su delgadez, Espinoza presumió sus curvas en bikini. 4 de 9 Ver Todo Siempre unidos Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Sin gota de maquillaje y mostrando su belleza al natural, la presentadora se divirtió de lo lindo. 5 de 9 Ver Todo Invitado especial Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Matteo, de 8 años, hasta se encontró con una de las tortugas ninja en un restaurante del hotel. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Qué calor! Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram No faltaron los besos de su esposo en este viaje para disfrutar el verano. 7 de 9 Ver Todo Superheroe a la vista Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Matteo posó como todo un superhéroe, aprendiendo artes marciales con las tortugas ninja. 8 de 9 Ver Todo Sirena Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram La piscina tiene un parque de agua con personajes como Bob Esponja. ¡Qué buena vibra! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

