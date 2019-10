Alejandra Espinoza de vacaciones en Puerto Rico, Khloé Kardashian y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Alejandra Espinoza de vacaciones en Puerto Rico junto a su esposo e hijo, Khloé Kardashian celebrando la Navidad por adelantado, Shakira tratando de pasar desapercibida en el aeropuerto de Barcelona y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Familia feliz Image zoom ARMimage/The Grosby Group Así de risueña vimos a la presentadora mexicana Alejandra Espinoza en el aeropuerto de Isla Verde, Puerto Rico, junto a su esposo, el coreografo puertorriqueño Anibal Marrero y su hijo Mateo. Advertisement Advertisement Lista para recibir la Navidad Image zoom Backgrid/The Grosby Group Khloé Kardashian grabando escenas para el reality Keeping Up with the Kardashians (E!) en una tienda navideña en Los Ángeles. Feliz Image zoom Backgrid/The Grosby Group Luego de salir de un restaurante en Beverly Hills, vimos al cantante canadiense Justin Bieber con una sonrisa de oreja a oreja junto a su esposa Hailey. Advertisement Llegando a casa Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group La cantante colombiana Shakira trató de pasar desapercibida al salir del aeropuerto en Barcelona. ¡Buen provecho! Image zoom Backgrid/The Grosby Group La cantante y actriz Jennifer López llegando a cenar a un restaurante en Nueva York junto a sus hijos Emme y Max. Bien coordinados Image zoom Kevin Winter/Getty Images Joe Manganiello y Sofía Vergara coordinaron atuendos en la alfombra roja de la premiere de Jay & Silent Bob Reboot, en Hollywood. Advertisement Advertisement Advertisement De paseo Image zoom Backgrid/The Grosby Group La cantante y actriz Selena Gómez luciendo un atuendo cómodo y causal durante una caminata en Malibú. Por una buena causa Image zoom Aileen Abella Una de nuestras 25 Poderosas, Karen Paba, se vistió de rosa para su obra social #DonoMisCejas para brindarle sus servicios gratuitos a pacientes oncológicos en proceso de quimio en el marco del mes de la Herencia Hispana y la Concientización sobre el cáncer de mama. En la foto vemos a Paba junto a la presentadora Elizabeth López y la influencer Michelle Posada. ¡Hola Madonna! Image zoom Backgrid/The Grosby Group La cantante Madonna saliendo del Howard Gilman Opera House en Brooklyn, donde ofreció el último concierto de su gira Madame X Tour. Advertisement Advertisement Advertisement Enamoradas Image zoom The Image Direct/The Grosby Group La actriz Kristen Stewart disfrutando de una romántica cena en West Hollywood junto a su novia Dylan Meyer. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

