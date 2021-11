El accidente que sufrió Alejandra Espinoza con su vestido en la gala final de Nuestra Belleza Latina Jomari Goyso, juez de NBL, no dudó en compartir lo sucedido a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en la gala final de NBL 2021 | Credit: UNIVISION Alejandra Espinoza dio cátedra de estilo y glamour un año más como conductora de Nuestra Belleza Latina (Univision). Desde diseños mini con brillos hasta sensuales trajes ajustados pasando por fastuosos vestidos con volumen, la carismática presentadora mexicana no dejó de sorprender cada fin de semana al público con los diferentes looks que lució gala tras gala. Este domingo, durante las dos horas de transmisión que duró la gala final de la duodécima temporada del programa de telerrealidad de la cadena hispana, la que fuera la ganadora de la primera edición de NBL llegó a cambiarse hasta en cuatro ocasiones de vestimenta. Aunque no se vio al aire ya que sucedió justo en el último corte comercial, Alejandra sufrió un pequeño accidente con el romántico y vanguardista diseño de dos piezas de tul en rosa chicle con crop top y falda asimétrica de Monsoori que lució durante los últimos minutos del show. Y es que a la conductora se le soltó de repente el crop top, por lo que hubiera quedado desnuda de cintura para arriba de no haber actuado con la rapidez con la que lo hizo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en la gala final de NBL 2021 | Credit: UNIVISION El anecdótico momento vio la luz a través de las redes sociales de Jomari Goyso, quien tras ser testigo directo de lo sucedido no dudó en grabarlo para compartirlo con sus seguidores. "¡Se le cayó, se le soltó!", se le escucha decir al juez de NBL mientras graba a Alejandra. "Alcanzó a agarrarlo y yo a grabarlo que es lo que más me gusta", agregó de lo más bromista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento se volvió algo estresante para la conductora ya que estaba a punto de salir al aire y apenas contaba con unos pocos minutos para poder arreglar el contratiempo sufrido. "Apúrense, estamos a punto de empezar", pidió Espinoza. A lo que Jomari comentó: "¡Qué salga encuerada, no importa, nos sube el rating!"

