Alejandra Espinoza sufre accidente y comparte foto con parte de su rostro ensangrentado "Si les cuento lo que me pasó no me lo van a creer", escribió la carismática conductora y actriz mexicana este jueves desde sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Esta semana, coincidiendo con el estreno de su telenovela Corazón guerrero en Estados Unidos, Alejandra Espinoza, quien supera los 3 millones de seguidores en la red social Instagram, iniciaba en México una nueva aventura profesional en el terreno de la actuación. "Estoy filmando una película acá en México, en Guadalajara, para ser exactos, y estoy muy contenta y muy feliz", expresó la carismática conductora y actriz mexicana a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo el pasado lunes desde su página de Facebook. "El cast es fabuloso, el equipo de producción es espectacular también", agregó. Espinoza preocupó este jueves a sus seguidores tras compartir desde sus historias de Instagram una impactante imagen en la que aparece con parte del rostro ensangrentado. Alejandra Espinoza Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Si les cuento lo que me pasó no me lo van a creer, pero les tengo una foto", escribió la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina junto a la instantánea. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Si bien no dio más detalles al respecto, su amiga Chamonic explicó en redes sociales que la presentadora sufrió un accidente mientras jugaba al futbol con su hijo Matteo. "No se fijó que había un poste y al voltear se estampó con el poste", detalló. "Fue como de película de comedia, pero sí fue duro el golpazo", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como consecuencia del accidente, la conductora se habría roto un diente y abierto el labio. Afortunadamente, "dentro de todo ella está bien", informó Chamonic.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza sufre accidente y comparte foto con parte de su rostro ensangrentado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.