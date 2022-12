¡El original árbol de Navidad de Alejandra Espinoza del que todos hablan! "Creatividad al máximo" La actriz se salió del diseño tradicional y sorprendió a todos con su genuina propuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la época más luminosa del año gracias a sus árboles de Navidad, los adornos y esa alegría que emana de estas fiestas tan señaladas. Las celebridades ya han empezado a mostrar sus diseños, a cada cual más original e impresionante. Sin embargo, este año Alejandra Espinoza es quien se lleva el premio a la creatividad. Su árbol no tiene nada que ver con ninguno y, aún así, ha encantado a sus seguidores, quienes quedaron impresionados con el novedoso concepto. ¿Qué hizo la actriz este año para dejar a todos sin palabras? Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent La también presentadora comunicó a través de sus redes sociales que este año han querido que este adorno fuera temático. Y no de cualquier cosa, sino de una que les encanta a la familia: ¡Jurassic world! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a la escasez de adornos en torno a este asunto, Alejandra no dudó en ponerse manos a la obra y crear ella sus propias bolitas y diseños. El resultado ha entusiasmado a todos. "Este árbol me lo saqué de la manga, puse todos los dinosaurios habidos y por haber de Matteo... Vean qué bonito es, me gustó mucho la idea, no la saqué de internet, la saqué de mi cabeza", dijo orgullosa. Los comentarios fueron de lo más positivos y estuvieron inundados de corazones y aplausos. "Creatividad al máximo", "Qué original, nunca había visto un arbolito de dinosaurios", "Está bien padre, te felicito", "Hermoso trabajo", escribieron sorprendidos. La feliz mamá también lució encantada su nuevo look, ¡dijo adiós al rubio y regresó al color de su cabello natural!

