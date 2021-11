La cirugía a la que se someterá Alejandra Espinoza antes de protagonizar su primera telenovela La carismática conductora mexicana pasará por el quirófano antes de que termine el año por una cuestión de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza comenzará a grabar a principios del próximo año en México la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero, historia que marcará su debut como protagonista a 14 años de haberse coronado como la primera ganadora de NBL. Antes de que eso suceda, la carismática conductora y actriz mexicana pasará por el quirófano debido a un problema de salud. "En el 2010 cuando yo me hice una cirugía de reducción a mí me pusieron unos implantes y yo estuve perfectamente por 10 años. Hace 2 años que yo me hice un cambio de implantes y desde hace 2 años yo vengo con problemas de salud que no han sido tampoco tan importantes y tan relevantes, pero sí han sido problemas que yo antes no tenía y que no sufría", reveló este domingo Espinoza en una entrevista para el programa de televisión Sal y pimienta (Univision). Aunque desconoce si estas molestias que ha estado experimentando están relacionadas con el problema de salud que sufrió recientemente y que la llevó a permanecer varios días hospitalizada, la conductora ha optado por cortar el asunto de raíz y se quitará en breve los implantes. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en la gala final de NBL | Credit: UNIVISION "Todavía yo sigo sin saber qué fue lo que me pasó. Sigo haciéndome exámenes, sigo con médicos, sigo haciendo de todo un poco, pero me siento bien. Algo me sucedió y todavía no sé lo que es. Ahora en diciembre me voy a hacer una cirugía porque ya es como que una de las cosas que yo voy a descartar y es el breast implant illness", explicó Alejandra. Cambio de país Con la llegada del 2022, Alejandra, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, dirá adiós por un buen tiempo a Estados Unidos para instalarse de lleno en México, donde fijará su lugar de residencia mientras graba su primera telenovela como protagonista. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero | Credit: UNIVISION (x2) "Se va Aníbal [y] Matteo conmigo, ya hemos visto lugares, se van incluso mis papás conmigo también unos meses. Va a entrar a la escuela Matteo allá, nos vamos a quedar un año completito para que él pueda terminar la escuela", compartió Alejandra para Sal y pimienta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero será que su esposo, el director artístico de NBL Aníbal Marrero, se pondrá celoso cuando la vea besándose con los atractivos galanes que tendrá en la telenovela? "Fíjate que no, él es muy tranquilo y la verdad es porque yo nunca le he dado razones", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La cirugía a la que se someterá Alejandra Espinoza antes de protagonizar su primera telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.