Alejandra Espinoza se pronuncia sobre el revuelo que generó su foto en su iglesia con su pastor La conductora y actriz mexicana expresó que le parece "demasiado triste" la discusión y la pelea que generó la foto de su vida religiosa entre sus seguidores. "Cada cosa que sale en mis redes sociales es lo que yo siento y es lo que yo soy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza compartió la semana pasada a través de su perfil de Instagram una fotografía de un emotivo momento vivido en su iglesia junto a su pastor. La publicación generó al instante cientos de reacciones entre sus seguidores: "¿De qué religión eres?", "¿Por qué dices pastor y no padre?", se puede leer entre los comentarios que no tardaron en invadir la instantánea. Algunos incluso comenzaron a discutir entre ellos sobre la vida religiosa de la conductora y actriz. Consciente del revuelo que generó la fotografía, la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina habló al respecto en una reciente transmisión en vivo en Facebook. "El miércoles de la semana pasada publiqué una fotografía con mi esposo en mi iglesia donde nuestro pastor está orando por nosotros. La publico como publico 20 mil cosas, no es que me estaba bautizando ni nada. Se me había olvidado por qué no publicaba más cosas de mi vida religiosa y es que empecé a ver que la gente empezó como a discutir mucho, lo cual me parece demasiado triste de verdad y recordé de hecho por qué no comparto esa parte de mi vida que es tan mía", expresó la protagonista de la telenovela Corazón guerrero (Univision). Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en su iglesia con su pastor | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "No hay razón para mí, como yo veo las cosas, que estén peleando que si yo soy cristiana o soy católica, que si la relación que con los pastores, que si los curas o que si lo que sea", señaló. Espinoza, quien supera los 3 millones y medio de seguidores en Instagram, dejó claro que "yo hablo siempre en mis redes sociales de lo que yo pienso, de lo que yo siento". "Siempre tienen que tener bien claro que cada cosa que sale aquí en mis redes sociales es mi opinión y es lo que yo siento y es lo que yo soy", quiso dejar claro. "Entonces no es que yo esté tratando de ni llevar a nadie, ni jalar a nadie conmigo, ni de alejar a alguien…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me acuerdo también cuando dije lo de Matteo de su escuela de lo de Halloween hicieron un escándalo, muchas personas católicas hicieron un escándalo que porque yo le estaba tirando a los curas o que estaba hablando mal de un cura y en verdad no es cierto. Si yo hubiese querido yo digo el nombre del cura, pero no, yo estaba hablando de una situación que yo viví, entonces no se tomen las cosas tan personales", pidió la carismática presentadora a sus seguidores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza se pronuncia sobre el revuelo que generó su foto en su iglesia con su pastor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.