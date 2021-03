Alejandra Espinoza reconoce que se dejó llevar por los prejuicios cuando conoció a su esposo En una sincera conversación con Carolina Sandoval, alias 'La venenosa', la presentadora reveló que cuando conoció al coreógrafo llegó a preguntarle si era gay. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 10 años de feliz matrimonio –se casaron en 2011–, Alejandra Espinoza y su esposo, el bailarín Aníbal Marrero, conforman una de las parejas más sólidas del medio artístico. La carismática presentadora de origen mexicano no solo encontró en el coreógrafo a un extraordinario ser humano, sino al mejor papá que pudiera tener su hijo Matteo. "Aníbal, yo creo, que es de los mejores seres humanos que yo conozco en mi vida. Yo te lo juro que cada vez que yo le deseo un bien a alguien yo deseo que se encuentren una persona como Aníbal. Aníbal es espectacular y, aparte de todo, después de haber tenido a Matteo como papá es muy buen papá. Me apoya en absolutamente todo, me deja seguir mis sueños. Te digo no es un papá que ayuda, es un padrazo", compartió recientemente la conductora. Ambos se conocieron en 2007 durante el exitoso reality de Univision Nuestra Belleza Latina, donde Alejandra era una de las participantes y su hoy esposo el profesor de baile. Aunque fue amor a primera vista, al menos por el lado de Alejandra, la actriz confesó en una reciente conversación con Carolina Sandoval que creyó que nunca se iba a dar nada entre ellos ya que, dados los prejuicios que rodean a su profesión, pensó en un inicio que era gay. Alejandra Espinoza Image zoom Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza (x2) "A mí me gustaba, pero pues yo no sabía por lo mismo, yo decía será que a lo mejor por lo que hace –uno va creciendo, uno va aprendiendo y uno se va dando cuenta de que la vida no es así– pero en ese momento yo estaba muy chiquita y sí le pregunté, le dije: '¿Oye tú eres gay?'. Él me miró, se los juro, se me quedó viendo y se dio la vuelta", rememoró. La presentadora reveló que tomó su silencio como un sí, por lo que su sorpresa fue mayúscula cuando meses más tarde se enteró de que el bailarín tenía novia. "Con el tiempo él empezó a hablar de su novia y yo lo jalé y le dije: '¿Tú no me dijiste que eras gay?'. Y me dijo: 'Yo no te dije nada, yo estoy cansado de que la gente piense, yo no tengo por qué demostrarle a la gente lo contrario o decirles o defenderme'", relató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra reconoció que cuando empezó a salir con Aníbal era consciente de todos los comentarios que había, tanto dentro como fuera del medio, acerca de su noviazgo y de la orientación sexual de su pareja ya que muchos opinaban que era gay. De hecho, la presentadora admitió que dejó de hablarle a algunas amigas tras enterarse de que estaban haciendo ese tipo de comentarios a sus espaldas. "Tú sabes que yo he tenido amistades, amigas de que entran a mi casa, y después me entero de que han hecho ese tipo de comentario y dejo de hablarles", aseveró. Respecto a su familia, Espinoza reconoció que siempre todos han sido muy respetuosos, tanto con su relación de pareja como con la forma en la que cría a su primogénito. "Mi familia es sumamente respetuosa a más no poder. Si lo han pensado jamás me lo van a decir. Ellos me ven con Aníbal, ellos saben lo mucho que yo lo amo, ellos ven la forma en que Aníbal es conmigo", dejó claro la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina.

Share options

Close Login

View image Alejandra Espinoza reconoce que se dejó llevar por los prejuicios cuando conoció a su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.